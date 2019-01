Sieg! Eiskalte Bayern starten die Dortmund-Jagd

Der FC Bayern München hat den Start in die Rückrunde der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg erfolgreich gestaltet. Die Bayern setzten sich am Freitagabend bei 1899 Hoffenheim 3:1 (2:0) durch und rückten damit vorerst bis auf drei Punkte an Tabellenführer Borussia Dortmund heran. Der Wiener David Alaba spielte beim Titelverteidiger durch und verbuchte eine Torvorlage.