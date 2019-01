FPÖ-Rebellion gegen die türkis-blaue Regierung

Im Tiroler Arbeiterkammer-Wahlkampf gehen die Wogen hoch. Noch stellt die FA in der Tiroler AK vier Kammerräte. Trotzdem wurde nun per Flugblatt ihre Auflösung verkündet. „Für die Interessen der Arbeitnehmer in Tirol“ unterstütze man fortan im Wahlkampf die Liste von AK-Präsident Erwin Zangerl (AAB/VP), für dessen Liste auch schon zwei weitere Ex-Freiheitliche kandidieren.