„Bolingbroke“ sucht alte Röhrenfernseher

Das Stück ist ein weiterer Teil der Reihe „Classics in the basement“. Man darf sich auf einiges freuen: Es sitzen ein fahrender Ritter und ein Zauberer im Wüsten Land herum und bereiten, bedeutsam bedeutsam, ihre Machtübernahme in England vor. Es gibt einen Erklärbären, drei dämonische Damen und zwischendurch sogar Reime.