Schwarz auf geborgten Skiern: „Gescheite Raketen“

Schwarz beendete seinen Ausfalls-Fluch nach ersten Durchgängen, freilich war es zuletzt in Zagreb und Adelboden in Spezialslaloms passiert. „Ganz gerechnet habe ich nicht damit, weil der Mauro (Caviezel, Anm.) und die ganzen Abfahrer nicht ganz so weit hinten waren“, sagte der 23-Jährige nach seinem zweiten Weltcup-Sieg. Den ersten hatte er am Neujahrstag in Oslo beim City-Event in Oslo geholt. „Der erste (Sieg, Anm.) ist immer speziell, aber ich freue mich auch heute brutal.“