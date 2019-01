Überfall vor 24 Jahren: Geständnis und Haftstrafe

Noch bis heute sind Narben des Vorfalls zu sehen. Jahrzehntelang wurde Z. gesucht: „Am 28. März 2014 langte via Interpol eine DNA-Treffermeldung ein“, so Staatsanwältin Sabine Krünes. Z. war da in der Schweiz, er hatte bei einem Raub DNA-Spuren hinterlassen. Nun, 24 Jahre später, bekam der Kriminelle seine Strafe: acht Jahre Gefängnis. Zudem muss er 5000 Euro Schmerzengeld zahlen. Er nahm das Urteil an, Krünes gab keine Erklärung ab. Daher ist das Urteil nicht rechtskräftig. Und: Mittäter sollen angeblich schon tot sein.