Berührender Brief von vermisster Tamara an „Krone“

„Am 8. Jänner bin ich vom Auto rausgesprungen und bin auf der Flucht. Ich will nach Hause, zurück zu Papa!“ - die als vermisst geltende Tamara M. schrieb diese Zeilen an die „Krone“ an ihrem 14. Geburtstag, laut Poststempel irgendwo in Wien. Aber wo ist sie? Die Suche nach ihr läuft auf Hochtouren. „Bitte melde dich“, fleht nun ihre verzweifelte Schwester.