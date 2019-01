Auch Schulen am Land als große Konfliktherde

130.000 Euro Mehraufwand

Deshalb hat der 57-Jährige in seiner Funktion als Obmann des Sozialhilfeverbandes Hartberg-Fürstenfeld nun eine wichtige Präventivmaßnahme in die Wege geleitet: „Die Schulsozialarbeit wird in unserem Bezirk ab dem zweiten Semester flächendeckend angeboten. Das heißt, dass an jeder Neuen Mittelschule sowie an jeder ,Polytechnischen’ ein Fachmann vor Ort ist, der Schülern, Lehrern und Eltern zur Seite steht“. Da das Land die notwendige Aufstockung nicht übernimmt, greifen die Oststeirer selber in die Tasche: „Die 130.000 Euro Mehraufwand jährlich übernehmen wir, was in erster Linie aber keine monetäre sondern eine menschliche Frage ist“, betont Maier.