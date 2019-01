Uniprofessor ist ein Mann der großen Daten

Um solche Fakenews zu verhindern, arbeiten Robert Elsässer (46) und zwei Kollegen an einer neuartigen Software. Denn die Uni Salzburg ist an einem mit acht Millionen Euro geförderten EU-Großprojekt zu „Big-Data-Technologien“ beteiligt. „Wir erhoffen uns, in den nächsten drei Jahren eine Simulationssoftware zu entwickeln, damit wir globalen Herausforderungen begegnen können“, will der gebürtige Siebenbürger die Strukturen in Netzwerken verstehen. „Die Verbreitung von Nachrichten ähnelt einer Epidemie. Die mathematischen Modelle dahinter wollen wir untersuchen.“