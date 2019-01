„Schlüsseljahr“ für unser Heer - und ganz Europa

Beim Sicherheitspolitischen Jahresempfang des Verteidigungsministeriums haben am Freitag Politiker und Experten in Wien einen brisanten Ausblick auf das Jahr 2019 präsentiert. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) erklärte als Gastgeber, heuer werde „vielleicht das Schlüsseljahr“ für das Bundesheer sein, er werde bei den Budgetverhandlungen die „Mutter aller Schlachten“ bestreiten. Denn nun werde sich „herauskristallisieren, ob das Bundesheer auch in Zukunft die Aufgaben, die die Bevölkerung und die Politiker an uns stellen, sicherstellen kann“. Weltweit gebe es gewaltige Herausforderungen in der Sicherheitspolitik, Österreich müsse sich - ebenso wie Europa - dafür rüsten und gewappnet sein.