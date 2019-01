Mädchenmord: Wie alt ist der Verdächtige wirklich?

Der Beschuldigte, der am vergangenen Sonntag eine 16-Jährige in Wiener Neustadt erwürgt und ihre Leiche in einem Park mit Blättern und Ästen bedeckt haben soll, ist laut eigener Aussage 19 Jahre alt. Er hat angegeben, am 1. August 1999 auf die Welt gekommen zu sein - ebenso wie sein Bruder, der nach einer Verurteilung in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft sitzt.