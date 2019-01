Teppichbetrüger ergaunerten bisher 1,3 Millionen €

Ein Trio, das durch Betrügereien mit Teppichen in mehreren Bundesländern - auch in Tirol - seit Dezember 2015 mindestens 1,3 Millionen Euro ergaunert hat, wird von der Exekutive weiterhin gesucht. Bekannt sind bisher 160 Geschädigte, teilte die Polizei am Freitag mit. Lichtbilder der Männer - zwei Franzosen und ein Österreicher - wurden erneut veröffentlicht.