Kombination: Rehrl feiert ersten Weltcupsieg

Die Nordischen Kombinierer des ÖSV haben am Freitag den zweiten Weltcup-Erfolg in der Heim-WM-Saison gefeiert. Nach Mario Seidl in Ruka gelang nun in Chaux-Neuve dem Steirer Franz-Josef Rehrl ebenfalls der Premierensieg. Der 25-Jährige, der den besten Sprung gezeigt hatte, setzte sich zum Auftakt des „Nordic Triple“ nach dem 5-km-Langlauf 9,4 Sekunden vor Espen Björnstad und Fabian Rießle durch.