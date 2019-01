Abschiebungen: Was derzeit rechtlich möglich ist

85 Charterflüge brachten Flüchtlinge in Heimat zurück

Jene Männer, die in der Silvesternacht 2015 in der Wiener Innenstadt eine Frau in eine Wohnung verschleppten und vergewaltigten, wurden zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Möglicherweise können die Täter, die hauptsächlich aus dem Irak stammen, abgeschoben werden. So wie 800 Landsleute, die laut Statistik im Jahr 2017 zur Ausreise gezwungen wurden. Insgesamt wurden Flüchtlinge in 85 Charterflügen, teils gemeinsam mit anderen EU-Staaten, außer Landes gebracht. Die Flieger steuerten 18 Destinationen an.