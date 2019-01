Für Kitzbühel-Fans fahren ÖBB im „U-Bahn-Takt“

14 „Leih-Züge“ aus anderen Bundesländern, 75.000 zusätzliche Sitzplätze, 335 Mitarbeiter – am Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel bieten die ÖBB alles auf, was an Kapazitäten zur Verfügung steht. „Wir wollen jedes Jahr noch besser werden“, versprechen Markus Moser (Projektleiter) und Martin Holleis (Einsatzchef vor Ort). Ab Innsbruck verkehren vier Sonderzüge.