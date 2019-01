E-Mails der Linzer Justiz sorgen für großen Wirbel

Die Justiz hatte Lehrlingsstellen ausgeschrieben und in dieser Woche auch Bewerber getestet. Anschließend gingen Mails an jene hinaus, die nicht zum Zug kamen. Darin hieß es: „Wir bedanken uns für Ihre Interesse an einem Lehrberuf bei der Staatsanwaltschaft Linz, müssen Ihnen aber leider mitteilen, dass wir uns für eine andere Bewerberin/einen anderen Bewerber entschieden haben. Mit freundlichen Grüßen...“, so der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Bruno Granzer.