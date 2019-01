Gastro-Preise steigen: Touristen treiben Inflation

Ein Glas Wein im Restaurant verteuerte sich im Vorjahr laut Statistik-Austria-Chef Konrad Pesendorfer um 4,6 Prozent, ein Wiener Schnitzel um 3,7 Prozent, der kleine Braune um 3,3 Prozent. Zusätzlich gehen auch die Österreicher selbst überdurchschnittlich gerne außer Haus essen, der Anteil an den Konsumausgaben ist gut doppelt so hoch wie in Deutschland (sechs Prozent).