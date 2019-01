Sarah Wiener erntet Mega-Shitstorm im Netz

„Wenn ihr Menschen überzeugen wollt, dann mit Liebe und Geduld“

Aufgrund der heftigen Reaktionen verfasste Wiener dann noch ein Posting, in dem sie auf die teils beleidigenden Kommentare reagiert und Stellung nimmt. „Ich propagiere seit Jahrzehnten, dass man am besten selber frisch kochen, keine H-Milch trinken und keine Massen an Industriefleisch essen sollte. Aber eben auch keine anderen stark verarbeiteten Nahrungsmittel“, so die Köchin. Was sie besonders betonte: „Wenn ihr Menschen überzeugen wollt, dann mit Liebe und Geduld und Verständnis. Nicht mit Rufmord und persönlicher Herabwürdigung. Ihr diskreditiert damit alle liebevollen überzeugten vegan lebenden Menschen, die mit euch auf diesen Planeten in dieser Gesellschaft leben müssen.“