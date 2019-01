Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Du bist nicht (mehr) so der Typ für One-Night-Stands. Ist auch logisch, wenn auf deiner Liste für keinen Namen mehr Platz ist.. Irgendwann muss man Prioritäten setzen, denn Wiederholungen sieht man sich im Fernsehen ja auch nicht an. Genieße also dein Wochenende in Ruhe (Frieden wird nicht möglich sein) mit einem guten Biertschi und ein kleiner Tipp am Rande: Du solltest ein paar Nummern blockieren, falls du keine depressiven „WIESO TUST DU MIR DAS AN“-Nachrichten empfangen möchtest.