Hier zeigt Ex-Bond-Girl Halle Berry fast alles

Oscargekröntes Bond-Girl

Als erste Afroamerikanerin gewann Berry 2002 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Monster‘s Ball“. Zum Bond-Girl wurde sie an der Seite von Pierce Brosnan im Film „James Bond - Stirb an einem anderen Tag.“ Berry hat eine Tochter und einen Sohn. Für ihre traumhafte Bikinifigur zuständig ist der US-Fitnesstrainer Peter Lee Thomas, wie wir kürzlich berichtet haben.