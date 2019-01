Gasteiner Mineral als Nachhaltigkeits-Vorbild

Herr Scherb, sie sind nun zwei Jahre in der „Spitz“-Geschäftsführung und haben zunächst die Parole rausgegeben, das Gasteiner-Image zu entstauben, um mehr Kunden anzusprechen. Warum der plötzliche Wechsel zum Nachhaltigkeitsvorbild in der Mineralwasser-Branche?

Ich würde nicht sagen, dass es ein Wechsel ist. Sondern wir sehen den Trend in allen Umfragen, dass die jüngeren Generationen besonders bemüht sind, Nachhaltigkeit zu forcieren.