Neuer China-Klub bietet 40 Millionen für „Arnie“

Nachfolger gesucht

Kein Wunder! Das Transfer-Theater um den ÖFB-Star wird stündlich größer! Hieß es am frühen Freitagnachmittag noch, dass sich mit dem China-Meister aus Shanghai alles zerschlagen hätte, so wurde am Abend bekannt, dass ein weiterer Klub in das Wettbieten um Arnautovic eingestiegen ist. Es handelt sich dabei um Guangzhou Evergrande Taobao, jenem Klub, bei dem auch der Ex-Salzburger Alan engagiert ist. Der Superpokalsieger und Vizemeister soll laut englischen Medienberichten bereit sein 40 Millionen Euro Ablöse für den 29-jährigen Wiener zu zahlen. WestHam sucht bereits einen Nachfolger für Marko - ist der gefunden, wollen die Londoner den ÖFB-Star ziehen lassen, heißt es.