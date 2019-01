Schneiders Comeback gleich auf der großen Bühne

Die Vorfreude auf Südkorea war groß. Dann geschah das Malheur. „Ich bin nicht mal gestürt. Im Schwung hab ich genau einen Schlag bekommen, hat es tak-tak gemacht. Das Knie war kaputt“, erinnert sich Christoph Schneider an die bittere Verletzung. Nach einem halben Jahr stand 2018 wieder Freifahren an, drei Monate später die Rückkehr auf Rennski. Bloß: Rennerfahrung konnte der 26-Jährige in dieser Saison noch keine sammeln. Die erste Speed-Station der Para-Racer wurde abgesagt, Ersatz gab‘s keinen. So blieb nur der Technik-Weltcup dieser Tage in Zagreb, den der Pongauer ausließ. Der zweite Salzburger Weltcup-Läufer, Markus Gfatterhofer aus St. Martin am Tennengebirge schied zweimal im Slalom aus.