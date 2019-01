Über Wienerin hergefallen: Dreieinhalb Jahre Haft

Schon in der U-Bahn habe sie „anzügliche Blicke“ bemerkt, daraufhin mehrfach den Waggon gewechselt - doch der Mann folgte ihr, schließlich sogar bis vor ihr Wohnhaus. Dort sprach er sie an, sie versuchte, ihn abzuwimmeln. Der Mann drückte sie daraufhin gewaltsam gegen die Mauer und versuchte laut Anklage, über sie herzufallen. Die eintreffende Polizei dürfte Schlimmeres verhindert haben. Wegen versuchter Vergewaltigung wurde der Angeklagte, ein 30 Jahre alter Syrer, am Freitag in Wien zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.