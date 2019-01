Mäßiges Comeback: Vonn „ein bisschen frustriert“

Gut gekämpft

Am Freitag dann eben das Comeback. Mit einer passablen Vorstellung, die aber den Ansprüchen Lindsey Vonns nicht genügte. „Vor allem weil ich oben einen Fehler begangen habe. Deswegen bin ich ein bisschen frustriert“, erklärte die 34-Jährige, die nach der laufenden Saison ihre Karriere beenden wird: „Aber ich bin immerhin zufrieden, wie ich gekämpft habe. Ich habe versucht, so oft wie möglich in die Hocke zu gehen und Tempo zu machen. Und außerdem habe ich morgen und übermorgen ja noch zwei Möglichkeiten, es besser zu machen.“