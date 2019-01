Zugelaufene Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Diese schwarz-weiße Fundkatze ist weiblich, hat einen schwarzen Fleck am Kinn, ist kastriert und auch gechippt, aber nicht registriert. Der Chip stammt aus Ungarn. Gefunden wurde sie im Stadtteil Grüne Mitte-Linz (Lastenstrasse) in der Tiefgarage im Dezember 2018. Eventuell ist sie in einem Auto mitgefahren. Wer kennt das Tier? Tel.: 0676/68 63 496.