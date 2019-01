Waffenverbotszonen: „Dachte, Wien ist so sicher“

Stadt doch nicht so sicher?

„Wenn Ludwig für ganz Wien ein Waffenverbot will, scheint es doch nicht so sicher in der Stadt zu sein, wie immer behauptet wird“, fasst es ein Leser auf krone.at zusammen. Ein anderer: „Warum will das Herr Ludwig überhaupt einführen, wenn die Kriminalität eh dauern im Sinken ist?“