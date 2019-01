Österreich ging für heuer bereits der Fisch aus

Schaden für Meere und Entwicklungsländer

Über die Hälfte wird importiert. Der europäische „Tag der Fischabhängigkeit“ fällt demnach auf den 9. Juli. Etwa 50 Prozent aller Einfuhren kommen aus Entwicklungsländern, deren Bevölkerung in hohem Maße von Fisch als lebensnotwendige Nahrungs- und Einkommensquelle abhängig ist. „Wenn uns der Fisch nicht ausgehen soll, müssen wir die weltweite Fischerei und den Konsum in eine nachhaltige Richtung lenken. Leidtragende sind sonst vor allem Menschen in den ärmsten Regionen der Welt“, so Hein.