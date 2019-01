Lena Gercke outet sich als Fan der Jogginghose

Das deutsche Model Lena Gercke mag es in der Freizeit modisch bequem. „Ich trage privat tatsächlich sehr viel Jogginghose, oder Leggings besser gesagt. Ich bin eher die Hoodie-und Leggings-Fraktion“, sagte Gercke. Über den „International Sweatpants Day“, der am Montag weltweit begangen wird, wird sich die Model-Beauty also richtig freuen.