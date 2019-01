Mit dem iPhone Gespräche belauschen: So gehts

Was man dafür tun muss? Einfach die Funktion einschalten, die Geräusche vom Mikro an einen kabellosen Kopfhörer schicken, und das iPhone in der Nähe der Personen liegen lassen, die man belauschen möchte. Sogar dünne Wände durchdringt das Bluetooth-Signal, prinzipiell lässt sich ein Gespräch mit dem iPhone-Trick also sogar aus dem Nachbarzimmer abhören.