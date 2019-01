Cobra holt Häftlinge aus Thermenhotel

Bis Sonntag wollte sich das Brüderpaar im burgenländischen Thermenhotel „Puchas Plus“ in Stegersbach verwöhnen lassen. An eine vorgeschriebene Rückkehr ins Gefängnis verschwendeten sie keinen Gedanken: Die amtsbekannten und als gefährlich eingestuften Zwillinge - ihnen werden Betrügereien in großem Stil und Gewaltdelikte zur Last gelegt - mieteten sich am Mittwoch seelenruhig im Vier-Sterne-Thermenhotel ein, ließen sich kulinarisch verwöhnen und nächtigten im Zirbenbett.