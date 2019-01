Iraschko-Stolz legt nach! Sieg auch in Zao

Eine Woche nach ihrem Großschanzenerfolg in Sapporo hat Daniela Iraschko-Stolz in Zao ihren zweiten Saisonerfolg in Skisprung-Weltcup gefeiert. Die 35-jährige Ex-Weltmeisterin setzte sich am Freitag auf der Normalschanze nach zwei Sprüngen auf 93,5 und 92,5 m 1,7 Punkte vor der japanischen Lokalmatadorin Sara Takanashi durch. Dritte wurde die deutsche Gesamtführende Katharina Althaus.