Familie bedroht? Tennis-„Krieg“ in Australien

Tomic schimpfte Hewitt in der Zeitung „Herald Sun“ am Freitag einen Lügner. „Ich habe seine Familie nie bedroht“, teilte Tomic mit. „Nett, Llleyton. Man sieht, warum die australische Öffentlichkeit dich nie gemocht hat“, wetterte der selbst als sehr schwierig geltende Tomic in australischen Medien.