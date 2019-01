Wiener Donaukanal als Biberrevier

Biber sind in Wien wieder heimisch: Zwei dieser putzigen Tiere in der Größe von kleinen Kindern tummeln sich etwa am Donaukanal unterhalb des Zaha-Hadid-Hauses an der Spittelauer Lände. Nachdem das größte Nagetier Europas mehr als 100 Jahre aus dem Stadtbild verschwunden war, eroberte es seit seiner Wiederansiedlung vor 40 Jahren erfolgreich seine Reviere zurück. Von den Donau-Auen ausgehend, besiedelte der Biber nach und nach viele Gewässer Wiens – die Alte Donau, Pratergewässer, den Donaukanal, die Liesing und den Wienfluss. Vorsicht: Der kräftige Biber verteidigt nämlich sein Revier und stellt sich Eindringlingen entgegen. Hunde, aber auch Menschen, könnten gebissen werden!