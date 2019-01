Mit Auto frontal gegen die Klostermauer geprallt

Mit gesundheitlichen Problemen krachte ein 60-Jähriger aus Hartkirchen in die Mauer des Klosters in Pupping. Sein großes Glück: Sanitäter des Samariterbundes Feldkirchen kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei, begannen sofort den bewusstlosen Mann zu reanimieren. Der 60-Jährige konnte gerettet werden, wurden ins Krankenhaus Wels eingeliefert.