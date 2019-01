Britischer Anti-Terror-Held rettete Dutzende Leben

Erfahrener SAS-Mann bildete Einheiten in Kenia aus

Dieser befand sich in Kenia, um dortige Einheiten auszubilden. Der „hochdekorierte und erfahrene“ SAS-Mann sei davor sehr aktiv in Syrien im Einsatz gegen den IS gewesen, heißt es in dem Bericht. In Nairobi sei er allerdings auf einer privaten Einkaufsztour gewesen, als er von dem Anschlag erfuhr. Mit der Kampfausrüstung im Auto begab er sich an den Ort des Geschehens, um dort „den gesamten Einsatz mitzuorganisieren“.