Schwester erstochen: Täter (21) auf Krankenstation

Der 21-Jährige steht im dringenden Verdacht, in der Nacht auf Dienstag am Wiener Hauptbahnhof mehrfach auf seine Schwester eingestochen zu haben. Die 25-Jährige war offenbar gemeinsam mit ihrer Halbschwester in die Bundeshauptstadt gereist, um mit dem 21-Jährigen das Gespräch zu suchen. So hatte die Familie bereits seit einiger Zeit nichts mehr von dem jungen Mann gehört. Sie machte sich Sorgen und wollte offenbar dem 21-Jährigen ins Gewissen reden. Doch die geplante Aussprache endete in einer blutigen Tragödie.