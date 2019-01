31-jähriger Lavanttaler wird vermisst

„Wir vermissen unseren Sohn und Bruder Christian, 31 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, Tatoo am rechten Unterarm. Er ist seit 14.01.2019 abgängig. Das letzte Mal wurde er in Reichenfels gesehen. Die letzte Handyortung war in Kirchdorf an der Krems (OÖ). Wenn ihr Hinweise habt, meldet euch bitte über Facebook (PN) oder Telefon unter 06643502288.“