Druck wurde zu groß: Asfinag-Chef tritt zurück!

Der Aufsichtsrat soll sich mit Schierhackl einvernehmlich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt haben, hieß es am Freitag. Schierhackl verlasse das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“, so ein Asfinag-Sprecher am Freitag. „Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es nunmehr, die Vorstandsebene neu aufzustellen und das Unternehmen damit in ein ruhiges Fahrwasser zu führen“, so Aufsichtsrat Peter Franzmayr. Erst im November trat Asfinag-Vorständin Karin Zipperer zurück. Somit sind nun zwei Vorstandsposten nachzubesetzen.