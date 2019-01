Kriminalfall im Rotlichtmilieu

Im gleichen Zeitraum lockte er angeblich auch drei Frauen aus dem Milieu Geld aus der Tasche. Weitere zwei Damen wurden misstrauisch, blieben standhaft und borgten dem „Kollegen“ kein Bares. Weit schwerer wiegt ein weiterer Vorwurf der Polizei: „Der 28-Jährige soll zwei Frauen aus Rumänien in Lokalen in Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten und Wien der Prostitution zugeführt haben“, so ein Beamter.