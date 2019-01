Prinz Philip: Ärzte in Sorge um seine Gesundheit

Auch Gefahr für Infektionen steigt

Besonders in Prinz Philips stolzem Alter - im Juni feiert der Duke of Edinburgh bereits seinen 98. Geburtstag - würden einige Tage, an denen man sich nicht bewegt, dazu führen, dass man zwei bis drei Wochen braucht, um seine ursprüngliche Beweglichkeit zurückzuerlangen. „Und dann besteht noch die Gefahr einer Infektion für jede ältere Person, die bettlägerig ist, ganz besonders dann, wenn sie Schmerzen haben“, so der Mediziner weiter.