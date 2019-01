Neue Wege für Technikerinnen

„Mehr Frauen in Beschäftigung zu bringen ist ein zentrales Anliegen, da ist das Land gerne mit im Boot“, erklärt Soziallandesrat Darabos. Ein besonderes Anliegen sei es aber auch, Frauen vermehrt in technische, besser bezahlte Berufe zu bringen. Deshalb können motivierte Frauen nun auch einen speziellen Kurs zur Zerspanungstechnikerin belegen. Die ersten Teilnehmerinnen starteten bereits in die knapp zwei Jahre dauernde Ausbildung.