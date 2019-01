EU-Geld für gesunde Trauben

„Mit der Umsetzung dieses Projektes wird ein lang gehegter Wunsch unserer Winzer realisiert“, betont Agrarlandesrätin Verena Dunst. Alleine im Burgenland sollen 25 dieser Wetterstationen aufgestellt werden, mit Hilfe derer punktgenaue Klimamessungen durchgeführt werden können. „So wird es möglich, präzise Prognosen über mögliche Weinkrankheiten abzugeben und so den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu optimieren“, weiß Dunst. Die Daten der von der EU zu 85 Prozent geförderten Wetterstationen werden ausgewertet und an Hauer und Landwirtschaftskammer weitergegeben. „Krankheiten von Rebstöcken machen nicht an unseren Landesgrenzen halt.