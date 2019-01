Kuh entlaufen: „Betsy“ hat keine Lust auf Rodeo

Wie Besitzer Frank Koloski erzählte, war „Betsy“ im vergangenen Juni aus ihrem Verschlag verschwunden, nur einen Tag, nachdem der Rodeoreiter sie gekauft hatte. Koloski schickte in der Folgezeit immer wieder Cowboys los, um das Tier einzufangen - ohne Erfolg. „Betsy“ habe sich in dem Wald, der von Wanderwegen durchzogen ist und der im Winter auch von Skifahrern genutzt wird, „ein neues Zuhause geschaffen“, sagt der 47-Jährige. Auch im Winter gebe es dort noch viele Futter- und Wasserquellen. „Sie durchstreift momentan einfach die Gegend, sie genießt ihr Leben in einem Ski-Resort, auf schönen Wanderwegen, in einer schönen Stadt.“ Er wolle sie trotzdem gerne zurück nach Hause zu ihrer Herde holen.