Walkners Podest-Fahrt: „Hatte Tränen in den Augen“

„Ich wusste, dass diese Etappe extrem gefährlich ist, mit lauter Abrisskanten in den Dünen“, verriet Walkner. Und tatsächlich sprang er einmal zu weit - und knallte mit dem Helm auf den Lenker. Trotzdem: „Ich hab versucht, die letzten hundert Kilometer zu genießen.“ Und das tat er auch: „Als ich über Ziellinie gefahren bin, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich extrem viel Energie in diese Dakar gesteckt habe. Es ist lässig, wenn das dann alles so aufgeht.“ Also eine Wehmut über die verpasste Titelverteidigung, sondern bloß Freude über Platz zwei.