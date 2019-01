Strebinger: „Wer sagt, dass ich weg bin?“

Ein Satz, der auf alles im Leben des Torhüters zutrifft. Mentales Training, Ernährung, Gegner-Analyse – er reizt alles bis zur Perfektion aus. „Ich halte meine Augen offen, will alles optimieren, zerbreche mir viel den Kopf“, lässt Rapids Helm in der Brandung nie locker. „Ich habe ein gutes Gefühl, bin auf dem richtigen Weg, aber ich sehe mich noch in der Entwicklung.“