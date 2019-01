Studentin (21) in Melbourne „zufällig“ ermordet

Während sie mit ihrer Schwester telefonierte, ist im australischen Melbourne eine 21-jährige Studentin aus Israel ermordet worden. Die grausame Tat erschüttert über die Grenzen des Landes hinaus - vor allem weil es sich laut Polizei um einen Mord quasi im Vorbeigehen handelte. Ein 20-Jähriger ist in Haft, die Familie des Opfers am Boden zerstört: „Sie hatte die Wahl, in Melbourne oder in New York zu studieren. Sie hat sich für Australien entschieden, weil sie dachte, dort sei es sicherer.“