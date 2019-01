Gassers Drama: Riesiger Ehre folgte schwerer Sturz

Die jedoch ohne die Kärntnerin über die Bühne gehen werden. Denn im ersten Lauf des Weltcup-Halbfinales in Laax passierte gestern das Unglück. Bei Gegenwind geriet Anna der dritte Sprung am Slopestyle-Kurs zu kurz. Unsere „Sportlerin des Jahres“ landete nach rund 20 Metern im Flachen, stürzte und verletzte sich am rechten Sprunggelenk. Wieder. Denn schon nach den Spielen in Pyeongchang laborierte sie drei Monate lang an Verletzungen an beiden Knöcheln.