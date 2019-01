Verkehrsunfall in Wals-Himmelreich

Am 17. Jänner am späten Abend ereignete sich in Wals-Himmelreich ein Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten. Ein 17-jähriger Salzburger fuhr mit seinem Pkw augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kreuzung ein und stieß ungebremst gegen den Pkw eines 18-jährigen aus Elsbethen. Der Pkw des Flachgauers wurde dadurch gegen einen weiteren, auf einem Parkplatz stehenden, Pkw geschleudert und beschädigte diesen. Drei der Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt