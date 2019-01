Nächste Lehrstunde: Federer locker im Achtelfinale

Der 37-jährige Federer brauchte für seinen Erfolg gegen den 21 Jahre alten Weltranglisten-50. nur 1:28 Stunden. Mit einem siebenten Triumph in Melbourne wäre Federer alleiniger Rekordsieger des Grand-Slam-Turniers. „Ich wollte gut starten, ich wusste um Taylors Qualitäten“, sagte der Schweizer. In der Runde der letzten 16 an diesem Sonntag trifft Federer auf den aufstrebenden Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 20-Jährige, der die Nummer 15 der Welt ist, bezwang den Georgier Nikolos Bassilaschwili 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.