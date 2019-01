Alaba zuversichtlich: „Wir werden noch Meister“

Wie hart war das Trainingslager in Doha? Es soll ja sogar ein Mannschaftsabend abgesagt worden sein, weil viele Spieler so kaputt waren.

David Alaba: Es war eine sehr intensive Zeit dort. Aber wir haben alle an einem Strang gezogen, vom ersten Tag an Vollgas gegeben. Wir sind sicher noch einmal näher zusammengerückt.